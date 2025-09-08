Die 41. Ausgabe des Schupfart Festival im Herzen des Aargau überzeugt auch in diesem Jahr mit einem Line-up voller Stimmungsmacher. Gewinne zwei Tickets und besuche mit etwas Glück das Festival vom 26. bis zum 28. September an einem Abend deiner Wahl.

Namhafte Acts wie die Stubete Gäng sorgen in Schupfart für eine grosse Party. Foto: Severin Leber/Lightspots.ch

Das Schupfart Festival im Fricktal ist eine wahre Party-Legende, die seit 1983 begeistert. Jedes Jahr verwandelt sich der Flugplatz in Schupfart AG in ein einzigartiges Festgelände für unzählige Musikfans. Das Festival bietet nicht nur eine beeindruckende Hauptbühne, sondern auch verschiedene Bereiche, die zum Verweilen einladen. Das Line-up ist stets eine ausgewogene Mischung aus etablierten Musik-Grössen und aufstrebenden Newcomern. Hier spürt man die pure Lebensfreude in jedem Takt, wenn Jung und Alt sich treffen, um gemeinsam zu feiern.

Am Freitag stehen die wohl beste Schweizer Live-Band Hecht sowie Joya Marleen und Anna Rossinelli auf der Bühne, am Samstag heizen unter anderem Megawatt, Fründe und Lovebugs dem Publikum ein. Am traditionellen Schlagersonntag, der bereits ausverkauft ist, sorgen die Stubete Gäng, Vincent Gross, Anna-Maria Zimmermann, Thierseer und Lucas Cordalis für Schlagerstimmung.

Gewinne bei uns zwei Tickets für das Schupfart Festival! Wir verlosen für den Freitag 25x 2 Tickets, für den Samstag 35x 2 Tickets und für den Sonntag 10x 2 Tickets.

Teilnahmeschluss ist der 14. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.