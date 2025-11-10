Am 23. und 24. November lädt Schlagerikone Andy Borg zu «Schlager und Spass» mit Monique und Die Freunde. Gewinne bei uns Tickets für die Party in Interlaken BE oder Näfels GL.

1/2 Schlagerstar Andy Borg kommt für zwei Shows in die Schweiz. Foto: IMAGO/Harald Deubert

Einer der grössten Stars des Schlagers verwandelt an zwei Abenden die Hallen in Interlaken und Näfels in ein musikalisches Paradies für Schlagerfans. Mit dabei sind auch Monique und Die Freunde. Die drei Acts sorgen für ein begeisterndes Fest mit all ihren unvergesslichen Hits und mitreissenden Melodien.

Wir verlosen 10 x 2 Tickets für «Schlager und Spass» mit Andy Borg am 23. November im Kursaal Interlaken sowie 5 x 2 Tickets für die Konzerte am 24. November in der Lintharena in Näfels. Erlebe gemeinsam mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Abend voller Schlagermusik und grossen Emotionen.

Teilnahmeschluss ist am 16. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.