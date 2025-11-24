Er ist die Verkörperung von Rock-Eleganz. Sir Rod Stewart bringt seine «One Last Time»-Tour am 5. Dezember 2025 ins Hallenstadion Zürich. Sei dabei, wenn der Rockstar ein letztes Mal in Zürich auftritt. Wir verlosen Tickets.

1/4 Stewart rockt die Bühne noch ein letztes Mal in Zürich. Foto: IMAGO/NurPhoto

Rod Stewart hat eine Karriere geschaffen, die Massstäbe setzt und sich über fünf Jahrzehnte erstreckt. Er ist die unangefochtene Legende mit der unverwechselbaren, rauen und zugleich samtenen Reibeisenstimme, gepaart mit nonchalantem britischen Gentleman-Charme. Stewart verwandelt jeden seiner Auftritte, auch in seinen Achtzigern, in eine Demonstration von einem meisterhaften Showhandwerk.

Die Tournee «One Last Time» zelebriert diesen gesamten Katalog in Hochform. Die Show ist eine exquisite Komposition aus Stewarts grössten Errungenschaften und Erfolgen. Auf der Setlist stehen ausschliesslich Kracher von der melancholischen Tiefe in «Sailing» bis hin zum dynamischen Track «Da Ya Think I’m Sexy?» und die zeitlose Botschaft hinter «Forever Young». «Natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben», dies hat er in einem Interview bereits angedeutet. Was genau damit gemeint ist, erfahren die Fans, wenn die Rock-Ikone ein allerletztes Mal in Zürich auf der Bühne steht.

Blick verlost für das Konzert im Rahmen der «One Last Time»-Tour am 5. Dezember in Zürich 19 x 2 Tickets. Mach jetzt mit und erlebe die finale Show von Rod Stewart live! Lass dich überraschen und geniesse einen unvergesslichen Abend zusammen mit deiner Begleitperson.

