Am 10. April steigt in der St. Jakobshalle in Basel die grosse Party von Energy. Feiere mit ein bisschen Glück zusammen mit 10’000 Fans und erstklassigen Acts einen unvergesslichen Konzertabend.

Energy lädt in Basel zur zweiten Frühlingsausgabe ihrer legendären Star Night. Auf der Bühne stehen nationale und internationale Acts, die für Gänsehautmomente, unvergessliche Überraschungen und viele Highlights sorgen. Wie immer gibt es die begehrten Tickets für das Konzerthighlight nicht zu kaufen – sie können nur gewonnen werden. 10’000 Fans dürfen sich auf einen einzigartigen Konzertabend freuen. In der Bildergalerie siehst du die Stars, die dann im Hallenstadion dabei sein werden. Laufend werden neue Acts bekannt gegeben, die an diesem Abend ebenfalls für einzigartige Stimmung sorgen werden.

Wir verlosen 80 x 2 Stehplatztickets sowie 30 x 2 Sitzplatztickets für die Energy Star Night am 10. April in der St. Jakobshalle in Basel. Erlebe gemeinsam mit deiner Begleitperson die besten Musik-Acts an einem Abend auf einer Bühne und starte so gebührend in den Festivalsommer.

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Teilnahmeschluss ist am 29. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.