Die Berner Young Boys spielen am 12. April gegen Servette FC. Gewinne bei uns mit etwas Glück zwei VIP-Tickets, und geniesse das Spiel von den besten Plätzen aus und mit Verpflegung in der Valiant Lounge.

Die Entscheidungen vor der Tabellenteilung sind gefallen. YB kämpft in den letzten Runden der Meisterschaft um einen europäischen Startplatz für die nächste Saison. Nun trifft die Mannschaft das letzte Mal in dieser Spielzeit noch auf Servette FC, für den es in der Relegation Round um nicht mehr viel geht. Die beiden Teams sind sich in der laufenden Saison bereits zweimal gegenübergestanden: Zu Hause konnte YB klar mit 3:1 gewinnen, in Genf endete die Partie nach einem spektakulären Schlagabtausch mit 4:4.

Blick verlost für das Spiel zwischen YB und Servette FC am 12. April in Bern 2 x 2 VIP-Tickets. Dort inbegriffen sind die kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge mit Dreigangbuffet und Getränken sowie ausgezeichnete Sitzplätze auf der Haupttribüne. Weiter verlosen wir 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne im Wankdorf.

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Teilnahmeschluss ist der 5. April 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.