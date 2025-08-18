Die Young Boys treffen am 31. August im Wankdorf auf den FC Lugano. Gewinne bei Blick zwei VIP-Tickets für die Partie, inklusive bester Sitzplätze und kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge.

1/2 YB empfängt im Wankdorf den FC Lugano. Foto: BENJAMIN SOLAND

Die neue Saison geht beinahe so weiter, wie die vergangene aufgehört hat: Jeder kann jeden schlagen. So startete der FC Lugano mit zwei Niederlagen gegen Aufsteiger Thun und gegen Sion, in der dritten Runde konnten die Tessiner dann aber den ersten Saisonsieg gegen Meister Basel einfahren. Die Young Boys gewannen ihr Auftaktspiel gegen Servette, danach folgten neben der Niederlage gegen den FC Basel zwei Unentschieden gegen Winterthur und Sion.

Am 31. August kommt es zu der Partie zwischen YB und dem FC Lugano. Erfahre live im Stadion, welches Team sich in diesem hochstehenden Duell durchsetzen kann – und das als VIP! Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets mit kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge und besten Sitzplätzen auf der Haupttribüne. Zudem verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für das Spiel im Wankdorf.

Teilnahmeschluss ist am 24. August 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.