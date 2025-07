Beachvolleyball, Beats und beste Stimmung: Die Emmi Caffè Latte Beachtour macht Halt in Luzern. Erlebe das Sommer-Highlight vom 8. bis 10. August hautnah. Wir verlosen 15 x 2 VIP-Sitzplatztickets für drei unvergessliche Tage voller Sport, Sonne und Emotionen.

Direkt am Seeufer in Luzern

1/2 Die Emmi Caffè Latte Beachtour kommt zum zweiten Mal an den Vierwaldstättersee.

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Wenn feinster Sand unter den Füssen knirscht, der Ball über das Netz zischt und das Publikum jubelnd aufspringt – dann ist wieder Beachtour-Zeit! Vom 8. bis 10. August 2025 macht die grösste nationale Beachvolleyballtour in Luzern Halt, direkt am Vierwaldstättersee. Bei der Emmi Caffè Latte Beachtour treten Schweizer und internationale Topteams gegeneinander an und kämpfen um den Turniersieg.

Direkt am Seeufer gelegen, verschmilzt hier Spitzensport mit Festivalstimmung. Neben atemberaubenden Ballwechseln und spannenden Duellen erwartet die Fans ein vielfältiges Rahmenprogramm mit DJs, coolen Drinks und kulinarischen Highlights – der perfekte Mix aus Action und Entspannung.

Gewinne zwei exklusive VIP-Sitzplatztickets für das Wochenende vom 8. bis 10. August im Inseli-Park in Luzern. Sei live dabei, wenn sich die besten Spielerinnen und Spieler im Sand duellieren, und erlebe ein spannendes Turnier vor der einzigartigen Kulisse des Vierwaldstättersees.

Teilnahmeschluss ist am 20. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.