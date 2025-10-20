Die Band Jamiroquai kommt mit ihrer Tour «The Heels Of Steel» ins Hallenstadion Zürich. Am 11. November wird die Arena von einem unwiderstehlichen Funk-Groove geflutet. Wir verlosen Tickets für die ikonische Show der Band.

Jamiroquai ist seit ihrer Gründung im Jahr 1992 der Inbegriff für den modernen Funk-Sound. Die Band, angeführt von Jay Kay, zeichnet sich durch einen unverwechselbaren Mix aus tiefem Funk, Disco und Soul aus. Ihre Songs basieren auf komplexen, treibenden Basslinien, Keyboard-Melodien und Bläsersätzen, die auf den Funk-Wurzeln der 70er-Jahre aufbauen.

Nun geht die legendäre Band nach sechs Jahren das erste Mal wieder auf Tour. Fans können sich bei der «Heels Of Steel»-Tour auf einen Querschnitt aus Jamiroquais beachtlichem Katalog einstellen, der globale Hits wie «Virtual Insanity», «Cosmic Girl» und «Canned Heat» umfasst. Die Show bietet ein visuelles Spektakel. Die Produktion inszeniert die ikonische Präsenz von Jay Kay und die musikalische Brillanz der Band so ineinanderfliessend, dass die gesamte Halle in den unwiderstehlichen Flow der Musik eintaucht. Sein unverwechselbarer Tanzstil, inspiriert von Funk und Streetdance, macht die Energie der Musik erst unwiderstehlich greifbar.

Blick verlost 15 x 2 Tickets für das Konzert von Jamiroquai am 11. November im Hallenstadion Zürich. Tanze mit den Pionieren des Future Funk durch die Nacht und bringe die Tanzfläche zum Glühen.

