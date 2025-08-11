Sommerfeeling direkt am Bodensee. Am 29. und 30. August stehen beim Summerdays Festival in Arbon nationale und internationale Stars auf der Bühne und heizen dem Publikum ein. Gewinne zwei Zweitagespässe, und erlebe ein einzigartiges Open Air mit vielen Highlights.

1/2 Zwei Tage Sommer, Musik und gute Stimmung beim Summerdays Festival geniessen. Foto: Michael Dornbierer

Das Summerdays Festival verspricht auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Line-up. Am Freitag kommen unter anderem die italienische Rock-Ikone Gianna Nannini, die Berner Kultband Patent Ochsner und der deutsche Reggae-Star Gentleman an den Bodensee. Samstags sorgen Anna Rossinelli, Nemo, Loco Escrito und Sido für unvergessliche Festivalmomente in prächtiger Atmosphäre. Bereits zum 16. Mal lädt das Open Air in Arbon zum Tanzen, Feiern, Geniessen und Entspannen direkt am Wasser ein. Daneben sorgen der Street Food Corner und diverse Bars für das leibliche Wohl.

Wir verlosen 25 x 2 Zweitagespässe für das Summerdays Festival vom 29. und 30. August. Geniesse zusammen mit deiner Begleitung zwei Tage voller Musik und cooler Stimmung am Ufer des Bodensees.

Teilnahmeschluss ist der 17. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.