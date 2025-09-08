Gewinne zwei Tickets für ein Spiel des EHC Kloten in der Swiss Arena und unterstütze das Team auf dem Weg in die Playoffs. Mit etwas Glück geniesst du dabei die Vorzüge der EHC-K Lounge.

Der EHC Kloten kämpft in der National League um einen Platz in den Playoffs. Foto: freshfocus

Die National League startet in die neue Saison. Spannende Duelle vom ersten bis zum letzten Spiel der Qualifikation warten auf die Fans in den Schweizer Stadien. In der vergangenen Saison konnte sich der EHC Kloten in den Play-Ins das allerletzte Ticket für die Playoffs sichern. In dieser Spielzeit möchte sich das Team von Lauri Marjamäki direkt für die Finalrunde qualifizieren.

Wir verlosen für die Heimspiele im September je 3x 2 Tickets für die EHC-K Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht sowie Snacks und Gratis-Getränken in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 4x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 14. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.