Gewinne Tickets für die FH-Schweiz-Events

In Bern ehren wir die Zukunft. Feiere die Pioniere, die am 17. September den Nationalen Bildungspreis erhalten, oder geniesse am 19. September das FH-Forum und das exklusive Konzert von Aliose. Drei Events, die Innovation und Leidenschaft für Exzellenz zeigen.

In Bern öffnet sich am 17. September die Bühne für die Zukunft der Bildung. Feiere die Pioniere, die mit Leidenschaft und Weitsicht die duale Berufsbildung gestalten. Es ist ein zentraler Anlass, der Innovation und Exzellenz in den Mittelpunkt rückt und die besten Lehrmeister des Landes ehrt. Die wichtigste Auszeichnung der Schweiz für herausragende Leistungen wird an Unternehmen verliehen, die durch ihr aussergewöhnliches Engagement die Fachkräfte von morgen ausbilden und damit einen nachhaltigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Schweiz leisten.

Zudem lädt das FH-Forum am 19. September in Bern zum Austausch und zur Inspiration ein. Die Veranstaltung bietet führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung eine Plattform für den Dialog über die Herausforderungen und Chancen der Branche. In spannenden Referaten und Diskussionen werden innovative Ansätze vorgestellt und neue Perspektiven eröffnet. Als Höhepunkt des Abends haben die Gäste die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre an der HES-Soirée teilzunehmen und ein exklusives Konzert der Band Aliose zu geniessen.

Der Blick verlost 2 x 2 Tickets für die Verleihung des Nationalen Bildungspreises am 17. September in Bern sowie 2 x 2 Tickets für das FH-Forum am 19. September in Bern inklusive HES-Soirée mit dem Konzert von Aliose.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 24. August 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.