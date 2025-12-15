Bushido setzt seiner Karriere die Krone auf: 2026 verabschiedet sich der Berliner Rapper mit der «Alles wird gut»-Tour. Zum letzten Mal bringt er seine Hits auch ins Hallenstadion Zürich auf die Bühne. Gewinne bei uns Tickets.

Die «Alles wird gut»-Tour 2026 markiert das letzte Kapitel von Bushidos Liveauftritten. Auf der Bühne zeigt er noch einmal seine ganze Kraft als Rapper mit direkten Texten, markanter Stimme und einem Flow, der ihn zu einer der bekanntesten Figuren im Deutschrap gemacht hat.

Alben wie «King Sonny Black 2» oder «Ronin» beweisen, dass Bushido seinen charakteristischen Stil beibehält. Mit Songs wie «Mephisto» oder dem titelgebenden «Alles wird gut» zeigt er eindrucksvoll, wie viel Energie und Tiefe seine Musik entfalten kann. Mal hart, mal nachdenklich, immer authentisch. Auf der Bühne entsteht eine mitreissende Stimmung, wenn Tausende von Fans seine Hits wie «Von der Skyline zum Bordstein zurück», «Panamera Flow» oder «Für immer jung» mitsingen und die besondere Atmosphäre spürbar wird. Nun ist er das allerletzte Mal auf Tour. «Das bin ich meiner treuen Fangemeinschaft schuldig und natürlich auch all den neu hinzugewonnenen Fans. Die Abschiedstour 2026 wird noch kraftvoller, noch grösser, noch emotionaler», sagte Bushido.

Blick verlost exklusiv 10 x 2 Stehplatztickets inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge für das finale Konzert in Zürich am 23. Januar 2026. Mit dem Upgrade erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu dieser Lounge mit eigener Bar und Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig) und geniesst dort einen Welcomedrink. Erlebe zusammen mit deiner Begleitperson das letzte Liveerlebnis des Berliner Rappers, einen Abend voller Hits, Energie und unvergesslicher Momente.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 21. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.