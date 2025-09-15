Darum gehts
- Chippendales bringen ihre «All Night Long Tour» in die Schweiz
- Gewinne ein VIP-Package inklusive Meet & Greet und Champagner
- Shows finden am 25., 26. und 28. September 2025 statt
Die heisseste Male Revue der Welt bringt ihre «All Night Long Tour» in die Schweiz. Und die Tour verspricht wie immer elektrisierende Choreografien, unwiderstehlichen Charme und atemberaubende Performer. Das Publikum darf sich über ein unvergleichliches Erlebnis voller Entertainment, Spannung und unvergessliche Momente freuen. Die frische Besetzung sorgt mit ihrem sinnlichen Spektakel und den durchtrainierten Körpern für eine wilde Nacht.
Dank Blick kannst du einen energiegeladenen Auftritt der Chippendales mit sexy Überraschungen live geniessen. Wir verlosen für die Shows am 25. September im Musical Theater Basel, am 26. September im Kursaal Bern und am 28. September im Volkshaus Zürich je zwei VIP-Packages für fünf Personen inklusive Tickets für die entsprechende Show, Meet & Greet mit den Chippendales, Gruppenfoto vor der Show und einem Glas Champagner oder Jus zum Anstossen. Erlebe mit deinen Freundinnen den ultimativen Mädelsabend, wenn die Chippendales die Bühne zum Beben bringen.
Teilnahmeschluss ist am 21. September 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.