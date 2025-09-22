Am 25. September feiern wir den Tag der Apotheken. Wir verlosen zu diesem Anlass zusammen mit dem Schweizerischen Apothekerverband Pharmasuisse 100 Gutscheine für diverse Apotheken im Wert von je 150 Franken.

Bei Gesundheitsfragen entlastet der Gang in eine wohnortnahe Apotheke die überfüllten Hausarztpraxen und Notaufnahmen.

Darum gehts Apotheken bieten Beratung, Dienstleistungen und Gesundheitsvorsorge an

Tag der Apotheke bietet Aktionen und kostenlose Beratungen

15'000 Franken Gutscheine werden von Blick und Pharmasuisse verlost

Apothekerinnen und Apotheker sind verlässliche Ansprechpartner, wenn es um alltägliche Gesundheitsfragen geht. Sie kennen sich mit der richtigen Anwendung von Medikamenten, den Wechselwirkungen von Arzneimitteln und der passenden Wahl von Vitaminpräparaten aus. Doch die meisten Apotheken bieten weit mehr als das. Neben der kompetenten Beratung bei Beschwerden wie Kopfschmerzen oder einer Erkältung findet man dort auch eine wachsende Palette an praktischen Dienstleistungen. So kann man sich beispielsweise in vielen Apotheken für die bevorstehende Grippesaison zur Impfung beraten lassen. Diese Kombination aus Fachwissen und direkt zugänglichem Service macht die Apotheke zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für die persönliche Gesundheitsvorsorge.

Der Tag der Apotheke am 25. September ist die perfekte Gelegenheit, die Leistungen der Apothekerinnen und Apotheker persönlich kennenzulernen. Viele Apotheken nutzen diesen Tag, um der Öffentlichkeit mit besonderen Aktionen, informativen Veranstaltungen und kostenlosen Beratungsangeboten einen Einblick in ihre tägliche Arbeit zu geben.

Gemeinsam mit Pharmasuisse verlost Blick Gutscheine für Amavita, Coop Vitality, Dr. Bähler Dropa und die Medbase-Apotheken im Gesamtwert von 15'000 Franken! Mach mit und gewinne mit etwas Glück einen Gutschein für eine Apotheke in deiner Nähe im Wert von 150 Franken.

Teilnahmeschluss ist am 28. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.