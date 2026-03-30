Die OFFA bringt den Frühling nach St. Gallen und lädt zum Entdecken und Geniessen ein. Gewinne zwei Tickets und besuche die beliebte Publikumsmesse am Tag deiner Wahl vom 15. bis 19. April. Tauche ein in eine Welt voller Inspiration und unvergesslicher Eindrücke.

Wir verlosen Tickets für die Frühlingsmesse OFFA in St. Gallen

Wir verlosen Tickets für die Frühlingsmesse OFFA in St. Gallen

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Wenn der Frühling erwacht, öffnet die OFFA in St. Gallen wieder ihre Türen. Vom 15. bis 19. April 2026 verwandelt sich das Olma-Gelände in einen lebendigen Treffpunkt der Ostschweiz. Zahlreiche Attraktionen, Sonderschauen und Programmpunkte laden zum Entdecken ein, während Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region ihr Sortiment präsentieren. Ob Design, Kulinarik, Tiere oder Freizeit – die OFFA bietet ein vielseitiges Frühlingsprogramm.

In den thematischen Sonderbereichen erwarten die Besucher kreative Neuheiten auf der Trendplattform und dem Designmarkt, während Modeschau und Haus- und Hoftiere Unterhaltung bieten. Auch der Tourismusbereich inspiriert zu neuen Entdeckungen.

Ein besonderes Erlebnis ist die integrierte Pferdemesse. Showeinlagen, Sportprüfungen und Vorführungen verschiedener Rassen ziehen das Publikum in ihren Bann und machen jeden Besuch unvergesslich.

Blick verlost 50 x 2 Eintrittstickets für die OFFA 2026 vom 15. bis 19. April auf dem Olma-Gelände in St. Gallen. Tauche ein in die Welt der neuesten Trends, entdecke kulinarische Köstlichkeiten und erlebe spannende Momente in St. Gallen!

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Teilnahmeschluss ist der 5. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.