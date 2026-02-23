In der Super League kommt es am 8. März zum Berner Derby. Gewinne zwei VIP-Tickets und geniesse das Spiel von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge.

Wenn man vor der Saison gesagt hätte, dass beim Spiel zwischen YB und dem FC Thun der Tabellenführer gegen ein Team im Rennen um die Championship Group spielt, wären viele überrascht gewesen, dass die Thuner im Mittelfeld der Tabelle stehen. Doch nun ist es so, dass der Aufsteiger aus dem Berner Oberland souverän die Liga anführt und mit dem Meistermärchen liebäugelt. Und der grosse Kantonsrivale YB findet weiterhin nicht in den Tritt. Im dritten Direktduell der Saison empfangen die Young Boys die Thuner erneut im Wankdorf. In den vergangenen Partien konnte sich jeweils das Heimteam mit vier Toren durchsetzen.

Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und dem FC Thun am 8. März in Bern. Komme in den Genuss von kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge und schaue das Berner Derby von den besten Plätzen auf der Haupttribüne aus. Zudem gibt es weitere 2 x 2 Tickets zu gewinnen.

Teilnahmeschluss ist am 1. März 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.