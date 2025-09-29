Die 90s Mega Show bringt das grosse Revival ins Kongresshaus Zürich. Am 18. Oktober 2025 tanzen die Fans einen Abend lang zu den Partyhits des Jahrzehnts. Gewinne bei uns zwei Tickets!

1/5 2 Unlimited performen bei der 90s Mega Show ihre Hits wie «No Limit» oder «Get Ready for This» im Kongresshaus. Foto: AFP

Darum gehts 90s Mega Show bringt Hits, Nostalgie und unvergessliche Atmosphäre zurück

Live-Acts wie SNAP! und Dr. Alban sorgen für Stimmung

In den 1990er-Jahren spriessen die Hits von Boybands, Eurodance und Hip-Hop wie farbige Pilze aus dem Boden. Es war das Jahrzehnt von Baggy Pants, Neonfarben und Buffalo-Schuhen. Man verbindet die 90er stark mit bunter Popkultur, einer Mischung aus Aufbruch ins Digitale und Nostalgie für analoge Kindheit, und einem sehr charakteristischen Mode- und Musikstil.

Die 90s Mega Show bringt am 18. Oktober das alles zurück und ist mehr als nur ein Konzert – es ist die Gelegenheit, mit Tausenden Gleichgesinnten zu den Hits der Jugend zu tanzen und in die unbeschwerte Atmosphäre einzutauchen. Eine aufwendige Bühnenshow, Lichteffekte und die Energie der Live-Acts machen den Abend zu einem unvergesslichen Spektakel für alle Sinne. Auf der Bühne stehen unter anderem 2 Unlimited, SNAP!, Dr. Alban und Fun Factory.

Bei der Party in Zürich wird nicht nur getanzt, sondern auch gemeinsam mit Freunden in Erinnerungen geschwelgt. Die unverkennbaren Klänge der 90er-Hymnen und die bunte Vielfalt der Outfits schaffen eine einzigartige Atmosphäre. So wird das Comeback der Neunziger zu einem echten, unvergesslichen Fest der Generation.

Blick verlost 25 x 2 Stehplatz- sowie 25 x 2 Sitzplatztickets für die 90s Mega Show am 18. Oktober im Kongresshaus Zürich. Verbringe mit den Ikonen des Jahrzehnts eine Nacht voller Hits, Nostalgie und Gänsehaut.

