Die Fans am Open Air Gampel dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Line-up freuen. Foto: Pressebild

Kezia Zaccaria KV-Lernende

Das Open Air Gampel ist seit Jahrzehnten ein fester Teil des Schweizer Festivalkalenders und zieht jedes Jahr tausende Musikfans aus dem In- und Ausland an. Im schönen Wallis gelegen, bietet Gampel eine besondere Kulisse für vier Tage voller Live-Musik, Campingstimmung und besonderen Begegnungen. Von Rock über Pop bis Hip-Hop – das Line-up von Gampel überzeugt mit einer bunten Mischung aus internationalen Stars und bekannten Schweizer Künstlern. Mit dabei sind unter anderem Die Fantastischen Vier, Papa Roach, Kontra K, Paula Hartmann, HBz, 01099, Natasha Bedingfield, Joya Marleen, Dodo oder The Kolors.

Das Open Air Gampel ist natürlich auch bekannt für die Partys neben den Hauptbühnen. «Iischi Party» steigt in der grossen Partyzone mit diversen nationalen und internationalen DJs. Zudem bietet das Gelände diverse Foodstände, Bars und Vergnügungsmöglichkeiten.

Wir verlosen 35 x 2 Viertägespässe Plus für das Open Air Gampel. Damit kannst du bereits am Mittwoch, 13. August, als eine der Ersten auf das Gelände und an die Warm-up-Party in der Partyzone. Danach geniesst du von Donnerstag bis Sonntag die Konzerte auf den Hauptbühnen und die Partys in den Zelten. Im Wallis erwarten dich somit gleich fünf Tage lang Musik, gute Stimmung und die einzigartige Atmosphäre des Gampel.

Teilnahmeschluss ist am 3. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.