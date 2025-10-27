Der zweite Teil von «Wicked» kommt am 19. November in die Kinos. Bei der Premiere von Blick kannst du den Film bereits am 18. November vor allen anderen sehen, inklusive Apéro, Popcorn und Getränk.

Im epischen Finale von «Wicked» stehen die beiden einstigen Freundinnen auf unterschiedlichen Seiten. Während Elphaba (Cynthia Erivo) sich gegen den Zauberer von Oz gestellt hat und nun als böse Hexe des Westens gejagt wird, stieg Glinda (Ariana Grande) zum strahlenden Symbol des Guten auf. Elphaba und Glinda müssen sich entscheiden, wie weit sie für ihre Ziele und Freiheit gehen wollen.

«Wicked: Teil 2» kommt am 19. November auf die Grossleinwand. Für die exklusive Schweizer Premiere von Blick am 18. November im blue Cinema Abaton in Zürich verlosen wir 100 x 2 Tickets. Schaue den Fantasyfilm vor allen anderen und geniesse dabei vorab einen leckeren Apéro. Zur Vorstellung gibt es zudem noch für alle Popcorn und ein Softgetränk. Der Dresscode der Blick-Premiere ist passend zu «Wicked»: Schwarz, Pink und Grün. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

Teilnahmeschluss ist am 2. November 2025.