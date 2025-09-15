Gewinne eine Geburtstagsparty im Kiddy Dome für dein Kind

Darum gehts
- Kiddy Dome bietet Kindern actionreiche Abenteuer und Spass in Rohrbach
- Eltern können in einer speziellen Zone entspannen, während Kinder spielen
- Das Geburtstagspaket umfasst 6 Eintritte und 3,5 Stunden Loungezeit
Vergiss das Wetter – im Kiddy Dome beginnt das wahre Abenteuer. Die Halle in Rohrbach ist ein actiongeladenes Paradies, in dem sich Kinder nach Herzenslust austoben können. Von der gigantischen Kletterwelt über den actionreichen Trampolinpark bis hin zur rasanten Kartbahn bietet jeder Bereich eine neue Herausforderung und grenzenlosen Spass. Wer mutig ist, stürzt sich auf dem Donut Glider in die Tiefe oder meistert den spannenden Hochseilgarten.
Das Kiddy Dome hat aber nicht nur für ältere Kinder etwas zu bieten. Für die Allerkleinsten gibt es einen eigenen, sicher abgetrennten Bereich, wo sie in Ruhe spielen und die Welt entdecken können. Auch an die Erwachsenen wurde gedacht: In der Elternzone können sich die Begleitpersonen entspannen, während ihre Kinder sich austoben.
Die Indoor-Familien- und Erlebniswelt ist auch perfekt für eine Geburtstagsparty. Kinder feiern hier zusammen im Kiddy Dome oder im Jumping Dome ein unvergessliches Fest mit den beiden Maskottchen Jimmy und Bruno. Gewinne ein Geburtstagspartypaket für dein Kind im Kiddy Dome in Rohrbach. Das «All in»-Paket beinhaltet sechs Eintritte (5 Kinder, 1 Begleitung), einen reservierten Geburtstagstisch für bis zu 3,5 Stunden in einer Geburtstagslounge, eine Krone und ein Geburtstagsgeschenk für das Geburtstagskind, Getränke und leckeres Kindermenü, eine Überraschung für die Gäste, 30 Minuten Sprungzeit im Jumping Dome und vieles mehr.
Teilnahmeschluss ist am 21. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.