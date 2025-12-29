Gewinne 15 «Win for Life Deluxe»-Rubbellose

Hol dir zum Jahreswechsel einen Extrabatzen – und das Januarloch ist vergessen. Blick verlost 10 Pakete mit je 15 Rubbellosen. So hast du die 15-fache Chance auf den Hauptgewinn von insgesamt 2,44 Millionen Franken.

Haben bei dir die Weihnachtsgeschenke und Festtagsessen ein Loch in die Kasse gerissen? Feierst du Silvester mit einer grossen Party? Damit du vor dem kommenden Januarloch bewahrt wirst, verlosen wir zum Jahreswechsel 150 «Win for Life Deluxe»-Rubbellose. Mit den Losen hast du die Chance, auf einen Schlag Millionärin beziehungsweise Millionär zu werden. Und obendrauf gibt es 20 Jahre lang jeden Monat 6000 Franken aufs Konto überwiesen. Eine grosszügige Lohnerhöhung! Damit kannst du dir eine lang ersehnte Reise verwirklichen, dir ein neues Auto leisten oder einfach das Leben sorgloser geniessen.

Blick verlost insgesamt 10 Pakete mit je 15 «Win for Life Deluxe»-Rubbellosen. Sichere dir die Chance auf den Sofortgewinn von einer Million und auf 240 Überweisungen von je 6000 Franken.

Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.