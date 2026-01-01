Sensationell qualifizierte sich der EV Zug mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel für das Halbfinal. Nun trifft er dort auf Luleå Hockey. Gewinne bei uns VIP-Tickets für das Spiel in der OYM Hall.

In der Champions Hockey League haben sich gleich drei schwedische Teams für das Halbfinal qualifiziert. Nur noch der EV Zug kann verhindern, dass der Titel nach Schweden geht. Und es wäre sogleich der dritte Titelgewinn eines Schweizer Teams hintereinander. Der EVZ trifft im Halbfinal nun auf Luleå Hockey. Das Team wurde in der letzten Saison schwedischer Meister, 29 Jahre nach dem ersten Titelgewinn des Klubs. Am 13. Januar steigt das Hinspiel in Zug, bevor es am 20. Januar dann in Schweden um alles oder nichts geht.

Für das Hinspiel am 13. Januar verlost Blick 2 x 2 VIP-Tickets. Als VIPs erleben du und deine Begleitperson die Partie in der OYM Hall von den besten Plätzen aus und mit kostenloser Verpflegung in der VIP-Lounge. Zudem verlosen wir 5 x 2 weitere Tickets.

Teilnahmeschluss ist der 7. Januar 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.