Der EV Zug konnte sich als einziges Schweizer Team für die Viertelfinals der Champions Hockey League qualifizieren. Am 16. Dezember treffen sie zu Hause im Rückspiel auf Lukko Rauma. Gewinne bei uns Tickets!

Kann der EV Zug die Serie der Schweizer Champions-Hockey-League-Sieger fortsetzen? Nachdem Genf-Servette in der Saison 2023/24 triumphieren konnte, holten die ZSC Lions Anfang dieses Jahres den Titel erneut in die Schweiz. Nun lasten die Hoffnungen auf dem EV Zug, da der SC Bern und die ZSC Lions im Achtelfinal die Segel streichen mussten.

Im Viertelfinal trifft der EV Zug zuerst auswärts auf Lukko Rauma. Bereits in der Ligaphase kam es zum Duell gegen die Finnen, die sich mit 1:0 durchsetzen konnten. Wer kann sich den Platz im Halbfinal der Champions Hockey League sichern?

Erfahre es live im Stadion, wenn der EV Zug am 16. Dezember Lukko Rauma im Rückspiel in der OYM Hall empfängt. Wir verlosen 5 x 2 Tickets unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 11. Dezember 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.