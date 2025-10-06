Auf dem Bernexpo-Areal findet vom 23. bis 27. Oktober der Suisse Caravan Salon statt. Hier erfahren Abenteuerlustige alles rund ums Camping und Caravaning. Wir verlosen 50 x 2 Tageseintritte für die Messe.

1/2 Am Suisse Caravan Salon kann man die Neuheiten der Aussteller inspizieren. Foto: keystone-sda.ch

In Bern öffnet der Suisse Caravan Salon erneut seine Tore. Vom 23. bis 27. Oktober findet man an der grössten Camping- und Caravaning-Messe alles, was man für eine Reise auf vier Rädern benötigt. Zahlreiche Händler und Spezialisten präsentieren die neuesten Wohnwagen und Wohnmobile, Zubehör, praktische Gadgets sowie Inspirationen, um das mobile Zuhause individuell nach Bedarf ausstatten zu können. An der Ausstellung findet man eine abwechslungsreiche Auswahl, die von kleinen Campingbussen bis zu luxuriösen Reisemobilen reicht.

Die Messe ist der ideale Treffpunkt, um sich für das nächste Abenteuer inspirieren zu lassen. Fachleute und Hersteller sind für persönliche Beratung vor Ort. Egal, ob man über die erste mobile Reise nachdenkt oder bereits ein erfahrener Camper ist – am Suisse Caravan Salon entdeckt man die Vielfalt des Campings, die das nächste Abenteuer unvergesslich machen. Gleichzeitig präsentieren die Tourismusangebotsstände ihre Reisefavoriten in der Schweiz und im Ausland, sodass man unbeschwert und mit Vorfreude zum nächsten Trip aufbrechen kann.

Gewinne zwei Tageseintritte für den Suisse Caravan Salon, und besuche die Messe zwischen dem 23. und 27. Oktober an einem Tag deiner Wahl. Starte dein nächstes Abenteuer bei der grössten und vielfältigsten Messe der Schweiz für Camping und Caravaning.

Teilnahmeschluss ist am 12. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.