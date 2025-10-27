Das preisgekrönte Musical «Kinky Boots» kommt nach Zürich und feiert Vielfalt und Akzeptanz mit mitreissender Musik von Cyndi Lauper. Blick verlost Tickets für die Aufführungen am 11. und 12. November im Theater 11 in Zürich.

1/2 «Kinky Boots» gehört dank unzähligen Auszeichnungen zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Foto: Johan Persson

Darum gehts «Kinky Boots» feiert Schweizer Premiere mit Cyndi Laupers Musik

Die Show betont Vielfalt, Freundschaft und Mut zur Veränderung

Blick verlost 19 x 2 Tickets für Aufführungen am 11./12. November Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mit einer brandneuen Produktion kommt das Erfolgsmusical «Kinky Boots» auf die Bühne zurück. Vom 11. bis 23. November wird die mitreissende Show mit der einzigartigen Musik von Cyndi Lauper erstmals in der Schweiz live zu erleben sein. «Kinky Boots» ist ein zeitgemässes Plädoyer für Menschlichkeit und Akzeptanz. Es vermittelt auf humorvolle und mitreissende Weise, dass wahre Stärke im Mut zur Veränderung liegt, und feiert die Vielfalt sowie die Freundschaft zwischen ungleichen Partnern.

Die Story: Charlie Price erbt eine traditionsreiche Schuhfabrik in England, die kurz vor dem Bankrott steht. Auf seiner verzweifelten Suche nach einer Rettung trifft er auf Lola, eine fabelhafte Dragqueen. Lola benötigt glamouröse High Heels und Stiefel, die höchsten Anforderungen der Bühnenperformance genügen. Diese zufällige Begegnung führt zur genialen Idee, die Fabrik auf die Produktion von aussergewöhnlichem Schuhwerk für Dragqueens umzustellen.

Blick verlost für «Kinky Boots – The Musical» im Theater 11 in Zürich 9 x 2 Tickets für die Premiere am 11. November sowie 10 x 2 Tickets für die Vorstellung am 12. November. Erlebe die englischsprachige Produktion des preisgekrönten Musicals live, und lass dich von der Show mit mitreissenden Choreografien und Songs von Weltstar Cyndi Lauper verzaubern.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 2. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.