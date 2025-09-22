Gewinne ein Exemplar von «Destinova - Schweiz»

Die beiebte Spielserie «Du bisch vo» geht in die nächste Runde. «Destinova - Schweiz» verspricht viel Spass und unvergessliche Erlebnisse am Spieltisch mit Familie und Freunden. Wir verlosen zehn Exemplare.

Das Familienspiel «Destinova» sorgt für witzige Spielabende.

Mit dem neuen Brettspiel «Destinova - Schweiz» erleben Spielerinnen und Spieler eine spannende Reise durch die verschiedenen Lebensabschnitte – von der Kindheit über die Jugend und das Erwachsenenalter bis hin zur Pensionierung. Dabei sammelt man nicht nur Geld, sondern vor allem wertvolle Glücksmomente. Jede Runde bringt neue Chancen, Überraschungen und Wendungen, die das Spiel bis zuletzt spannend halten.

Das besondere Highlight: Anstelle des klassischen Würfels dreht man bei «Destinova» ein elegantes Riesenrad. Mit jedem Dreh entscheidet sich, wie viele Felder man im Leben voranschreiten darf – und welche Abenteuer auf einen warten. Am Ende gewinnt nicht der Reichste, sondern der Glücklichste: Wer die meisten Glücksmomente gesammelt hat, wird zum «glücklichsten Schweizer» gekürt.

Das Gesellschaftsspiel eignet sich perfekt für Familien, Spielabende mit Freunde und bringt Generationen an einen Tisch. «Destinova - Schweiz» verbindet Spannung, Humor und ein Stück Schweizer Lebensgefühl. Gewinne bei uns ein Exemplar des Spiels und erlebe spannende Spielabende sowie unvergessliche Momente.

Teilnahmeschluss ist der 28. September 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.