Am 20. März 2026 öffnet das KKL Luzern seine Türen für den D2C-Summit. Gewinne dein Ticket und erlebe einen Tag mit Keynotes, Masterclasses und Panels rund um Schweizer Brands, Direktvertrieb, Onlinehandel und die Entwicklung eigener Marken.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Am 20. März findet im KKL Luzern der erste D2C-Summit statt. Dabei stehen Schweizer Marken mit Direktvertrieb an Endkunden (Direct-to-consumer, D2C) und Unternehmen mit starkem Onlinehandel im Fokus. Entstanden ist der Branchenevent aus dem wiederholten Wunsch zahlreicher Start-ups und Unternehmen, um Networking zu fördern. Auf dem Programm stehen Keynotes, Masterclasses und Podcast-Panels mit Expertinnen und Experten aus der Schweizer D2C-Branche, die sich mit aktuellen Entwicklungen und der Zukunft des Schweizer Handels befassen. Auf der Bühne stehen unter anderem Catarina Dahlin (Gründerin und Co-CEO von Dagsmejan), Claudio Minder (Co-CEO von Kybun Joya), Johannes Kliesch (Gründer von Snocks) und Simon Bertschinger (Head E-Commerce von Namuk) und zeigen, wie erfolgreiche D2C-Unternehmen heutzutage arbeiten. Die Pausen zwischen den Programmpunkten bieten Raum für Austausch, neue Kontakte und Partnerschaften.

Spielst du mit dem Gedanken, dein eigenes Online-Business zu gründen und willst von den erfolgreichsten D2C-Unternehmern der Schweiz lernen? Dann mach mit bei unserem Gewinnspiel! Wir verlosen 1 x 2 sowie 3 x 1 Tickets für den D2C-Summit am 20. März 2026 im KKL Luzern. Das Ticket umfasst jeweils den Zugang zum gesamten Programm und dem Networking Evening, Verpflegung und Drinks, den Austausch mit Sponsoren sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für Masterclasses. Sei dabei, wenn führende Köpfe der Schweizer D2C-Szene Vorträge, Diskussionen und praxisnahe Einblicke teilen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 8. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.