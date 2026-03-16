Am Karfreitag wird das Berner Stadttheater zur unvergleichlichen Boxarena. Dabei treffen die besten Schweizer Boxer und internationale Gegner aufeinander. Gewinne zwei VIP-Tickets für «Boxen statt Theater» am 3. April, inklusive Stehapéro und Plätzen am Ring.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Für eine Nacht wird das Berner Stadttheater zur einzigartigen Boxarena. Zwischen roten Samtsitzen und goldenen Verzierungen liefern Schweizer Boxer und internationale Gegner packende Duelle und puren Nervenkitzel direkt vor den Zuschauern. «Boxen statt Theater» sorgt am 3. April für Spannung und Emotionen in einer der eindrucksvollsten Kulturkulissen der Schweiz.

Im Hauptkampf kämpft der vierfache WBO Intercontinental Champion Angelo Peña gegen den zweifachen spanischen Meister und ehemaligen EBU-Europameister Salvador Jimenez um den WBO-Intercontinental-Titel. Lokalmatador Peña hat sich in den Top Ten der Weltrangliste etabliert und ist in seiner Profikarriere noch ungeschlagen. Er ist der erfolgreichste Profiboxer seit Stefan Angehrn. Neben dem Hauptkampf stehen weitere Schweizer Talente auf dem Programm. Auch Félix Meier steigt in den Ring und will vor heimischem Publikum überzeugen. Zudem kommt es zu einem internationalen Frauenduell. Die Französin Zarah Fairn trifft über sechs Runden auf die Italienerin Cristina Mazzotta.

Blick verlost für «Boxen statt Theater» am 3. April im Stadttheater Bern 2 x 2 VIP-Tickets. Erlebe das Spektakel von ausgezeichneten Plätzen direkt beim Ring aus und verpasse keine Highlights. Zudem erwartet dich als VIP-Gast ausgewählte Verpflegung in Form eines Stehapéros. Weiter verlosen wir 5 x 2 Tribünenplätze mit bester Sicht auf den Boxring. Erlebe einen Abend voller Action, Spannung und Emotionen im Ring.

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Teilnahmeschluss ist der 22. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.