Der dritte Teil der «Tron»-Filmreihe kommt am 9. Oktober auf die Grossleinwand. Bei der Blue Cinema Movie Night kannst du den actionreichen Film bereits einen Tag vor dem offiziellen Kinostart sehen. Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung in Bern oder Luzern.

Darum gehts «Tron: Ares» startet am 9. Oktober in Schweizer Kinos

Gewinne Tickets für die Blue Cinema Movie Night mit Give-aways

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 1. Oktober 2025

Das hoch entwickelte Programm «Ares» wird in der realen Welt auf eine gefährliche Mission geschickt, wo es zur ersten Begegnung zwischen der Menschheit und KI-Wesen kommt. «Tron: Ares» ist die langersehnte Fortsetzung der Filmreihe, die ab dem 9. Oktober in den Schweizer Kinos erscheint. Blick verlost für die Blue Cinema Movie Night am 8. Oktober mit dem Science-Fiction-Blockbuster je 5 x 2 Tickets für die Standorte Bern und Luzern. Dabei warten nicht nur der actiongeladene Film und ein packender Soundtrack der legendären Band Nine Inch Nails auf dich und deine Begleitperson, sondern auch je ein Welcomedrink, Popcorn S und ein Give-away.

Teilnahmeschluss ist der 1. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.