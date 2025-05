«From the World of John Wick: Ballerina» kommt am 5. Juni in die Kinos. Bei der Movie Night von Blue Cinema kannst du das Spin-off der beliebten «John Wick»-Reihe bereits vorab sehen: Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung in Chur oder St. Gallen.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Action pur bei der Blue Cinema Movie Night! Ana de Armas spielt in «From the World of John Wick: Ballerina» die angehende Auftragskillerin Eve, die auf einem Rachefeldzug ist, um ihre Eltern zu rächen. Dabei kreuzt sich ihr Weg unfreiwillig mit John Wick (Keanu Reeves). Pack die Chance, das Spin-off der beliebten Reihe einen Tag vor dem offiziellen Kinostart zu sehen: Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Blue Cinema Movie Night mit «From the World of John Wick: Ballerina» am 4. Juni in Chur und St. Gallen.

Teilnahmeschluss ist der 25. Mai 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.