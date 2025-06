Der legendäre Superheld kommt diesen Sommer auf die grosse Leinwand. Bei der Blue Cinema Movie Night kannst du «Superman» am 9. Juli vor allen anderen sehen. Gewinne Tickets für die Vorstellung in Luzern oder St. Gallen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Regisseur James Gunn nimmt sich im neu konzipierten DC-Universum des legendären Superhelden an und liefert mit «Superman» gleich eine einzigartige Mischung aus epischer Action, Herzlichkeit und Humor. Die Blue Cinema Movie Night zeigt den ersten Spielfilm von DC Studios für die Grossleinwand bereits einen Tag vor dem offiziellen Kinostart. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die Vorstellung von «Superman» am 9. Juli in Luzern und St. Gallen, inklusive Welcome-Drink und Give-away.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 2. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.