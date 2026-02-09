Am 26. Februar kommt der oscarnominierte Film «Marty Supreme» mit Timothée Chalamet in die Schweizer Kinos. An der Movie Night von Blue Cinema kannst du den Film vor allen anderen sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gleich neun Oscarnominierungen heimste «Marty Supreme» ein, unter anderem für Timothée Chalamet als besten Hauptdarsteller und in der Kategorie «Bester Film». Schuhverkäufer Marty setzt alles auf eine Karte, um Weltmeister im Tischtennis zu werden, und riskiert dabei alles für seinen Ruhm und Erfolg.

Bei der Blue Cinema Movie Night kannst du den Film vor dem offiziellen Kinostart sehen. Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Vorstellung von «Marty Supreme» am 24. Februar im Blue Cinema Maxx Luzern in Emmenbrücke und Cinedome in Muri bei Bern. Im Ticket inbegriffen sind je ein Welcome-Drink und ein Popcorn S.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 15. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.