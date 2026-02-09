Gleich neun Oscarnominierungen heimste «Marty Supreme» ein, unter anderem für Timothée Chalamet als besten Hauptdarsteller und in der Kategorie «Bester Film». Schuhverkäufer Marty setzt alles auf eine Karte, um Weltmeister im Tischtennis zu werden, und riskiert dabei alles für seinen Ruhm und Erfolg.
Bei der Blue Cinema Movie Night kannst du den Film vor dem offiziellen Kinostart sehen. Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Vorstellung von «Marty Supreme» am 24. Februar im Blue Cinema Maxx Luzern in Emmenbrücke und Cinedome in Muri bei Bern. Im Ticket inbegriffen sind je ein Welcome-Drink und ein Popcorn S.
Teilnahmeschluss ist der 15. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.