Mit «In The Grey» startet Regisseur Guy Ritchie ein neues Actionprojekt mit Jake Gyllenhaal, Henry Cavill und Eiza González in den Hauptrollen. Noch vor dem offiziellen Kinostart kannst du den Film an der blue Cinema Movie Night am 12. Mai sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Mit «In The Grey» meldet sich Guy Ritchie mit einer neuen Actionkomödie auf der Kinoleinwand zurück. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill und Eiza González stehen als ein Trio von Eliteagenten im Zentrum einer riskanten Mission mit milliardenschwerem Ziel. Der Film startet am 14. Mai in den Deutschschweizer Kinos.

Bei der blue Cinema Movie Night kannst du den Film «In The Grey» vor allen anderen sehen. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent am 12. Mai in St. Gallen und Luzern.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 3. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.