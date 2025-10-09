Darum gehts
- Drama zeigt Claras Erwachsenwerden und Morgans Suche nach Zukunft
- Exklusive Ladies Night mit Apéro-Getränk, Popcorn und Give-away
- 5 x 2 Tickets für den 21. Oktober in Zürich und Winterthur
Noch vor dem offiziellen Kinostart am 23. Oktober kannst du das Drama «All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You» an der Blue Cinema Ladies Night sehen. Die Welt der 16-jährigen Clara und ihrer Mutter Morgan gerät durch eine entsetzliche Familientragödie aus den Fugen. Einfühlsam und humorvoll erzählt das Drama von Claras Erwachsenwerden und Morgans Suche nach einer neuen Zukunft durch die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit.
Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Vorstellung von «All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You» am 21. Oktober in Winterthur und Zürich, inklusive Apéro-Getränk, Popcorn S und einem kleinen Give-away. Geniesse mit ein bisschen Glück einen unbeschwerten Mädelsabend beim exklusiven Kinoevent.
Teilnahmeschluss ist am 15. Oktober 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.