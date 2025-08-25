Gewinne Tickets für «Downton Abbey: Das grosse Finale»

Noch vor dem offiziellen Kinostart kannst du an der blue Cinema Ladies Night das weltweite Phänomen «Downton Abbey: Das grosse Finale» sehen. Wir verlosen Tickets für die Vorstellungen am 9. September in St. Gallen und Zürich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Geschichte rund um die Familie Crawley und ihre Bediensteten kommt für den krönenden Abschluss auf die Kinoleinwand zurück. Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die blue Cinema Ladies Night mit «Downton Abbey: Das grosse Finale» am 9. September in St. Gallen und Zürich. Schaue den Film beim exklusiven Kinoevent vor allen anderen und geniesse davor mit deiner Begleitperson einen Welcome-Drink.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 31. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.