Ab dem 28. August ist der Film «Die Rosenschlacht» in den Kinos zu sehen. Dank Blick kannst du den Film schon vorher bei der blue Cinema Ladies Night schauen. Wir verlosen Tickets für die Vorstellungen am 27. August in Chur GR und Luzern.

Blue Cinema bietet mit ihren Ladies Nights einen exklusiven Kinoevent mit den neusten Filmen, einem Apéro-Getränk, einem Popcorn S und einem kleinen Give-Away. Am 27. August steht die nächste Ladies Night mit der Komödie «Die Rosenschlacht» mit Olivia Colman und Benedict Cumberbatch an. Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die exklusive Vorstellung in den Kinos von blue Cinema in Chur GR und Luzern.

Teilnahmeschluss ist am 17. August 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.