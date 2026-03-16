Ab dem 2. April läuft die Romanze «The Drama» im Kino. Bei der blue Cinema Ladies Night kannst du den Film vor dem offiziellen Kinostart sehen. Blick verlost Tickets für einen unvergesslichen Kinoabend in Winterthur und Luzern.

Gewinne Tickets für den Kinoevent mit dem Film «The Drama»

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Eine Woche vor ihrem grossen Tag beschliessen Emma Harwood (Zendaya) und Charlie Thompson (Robert Pattinson), sich gegenseitig ihre schlimmsten Taten zu gestehen. Was als ehrlicher Schritt in eine gemeinsame Zukunft gedacht ist, gerät schnell ausser Kontrolle. Als Emma ein besonders schockierendes Geheimnis offenbart, steht nicht nur die Hochzeit, sondern auch ihre Beziehung auf dem Spiel.

Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die blue Cinema Ladies Night mit «The Drama» am 1. April in Winterthur und Luzern. Erlebe den Film gemeinsam mit einer Freundin auf der Grossleinwand und geniesse einen unvergesslichen Kinoabend voller Emotionen und Überraschungen.

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Teilnahmeschluss ist der 22. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.