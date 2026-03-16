Eine Woche vor ihrem grossen Tag beschliessen Emma Harwood (Zendaya) und Charlie Thompson (Robert Pattinson), sich gegenseitig ihre schlimmsten Taten zu gestehen. Was als ehrlicher Schritt in eine gemeinsame Zukunft gedacht ist, gerät schnell ausser Kontrolle. Als Emma ein besonders schockierendes Geheimnis offenbart, steht nicht nur die Hochzeit, sondern auch ihre Beziehung auf dem Spiel.
Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die blue Cinema Ladies Night mit «The Drama» am 1. April in Winterthur und Luzern. Erlebe den Film gemeinsam mit einer Freundin auf der Grossleinwand und geniesse einen unvergesslichen Kinoabend voller Emotionen und Überraschungen.
Teilnahmeschluss ist der 22. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.