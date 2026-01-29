Diesen Valentinstag kommt das Drama «Wuthering Heights – Sturmhöhe» in die Schweizer Kinos. Bei der blue Cinema Ladies Night kannst du den Film am 11. Februar vor allen anderen sehen, mit Welcome-Drink und Popcorn.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Verfilmung des Romans «Wuthering Heights – Sturmhöhe» von Emily Brontë aus dem Jahr 1847 kommt am 12. Februar auf die Grossleinwand. In der epischen Geschichte einer verbotenen Liebe stehen Margot Robbie als Cathy und Jacob Elordi als Heathcliff im Mittelpunkt. An der blue Cinema Ladies Night am 11. Februar kannst du den Film einen Tag vor dem offiziellen Kinostart sehen. Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Vorstellungen in St. Gallen sowie in Zürich. Dabei sind in den Tickets je ein Welcome-Drink, ein Popcorn M und ein kleines Give-away inbegriffen.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 4. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.