Die Verfilmung des Romans «Wuthering Heights – Sturmhöhe» von Emily Brontë aus dem Jahr 1847 kommt am 12. Februar auf die Grossleinwand. In der epischen Geschichte einer verbotenen Liebe stehen Margot Robbie als Cathy und Jacob Elordi als Heathcliff im Mittelpunkt. An der blue Cinema Ladies Night am 11. Februar kannst du den Film einen Tag vor dem offiziellen Kinostart sehen. Blick verlost je 5 x 2 Tickets für die Vorstellungen in St. Gallen sowie in Zürich. Dabei sind in den Tickets je ein Welcome-Drink, ein Popcorn M und ein kleines Give-away inbegriffen.
Teilnahmeschluss ist der 4. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.