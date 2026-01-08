Schau den Thriller «The Housemaid» mit Amanda Seyfried, Sydney Sweeney und Brandon Sklenar vor dem offiziellen Kinostart. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für die Vorstellungen im Rahmen der blue Cinema Ladies Night in Chur und Zürich.

Am 22. Januar kommt die Verfilmung des Weltbestsellers von Freida McFadden in die Schweizer Kinos. Bei der blue Cinema Ladies Night kannst du den Thriller mit Amanda Seyfried, Sydney Sweeney und Brandon Sklenar vor allen anderen sehen. Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung von «The Housemaid» am 22. Januar in Chur oder Zürich. Dabei kommst du in den Genuss eines Apéro-Getränks, eines Popcorn S sowie eines kleinen Give-aways.

Teilnahmeschluss ist der 14. Januar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.