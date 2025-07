Am 5. August zeigt Blue Cinema bei ihrer Ladies Night die romantische Komödie «Was ist Liebe wert – Materialists». Gewinne zwei Tickets für die Vorstellung und schaue den Film in Zürich oder Winterthur vor dem offiziellen Kinostart.

Am 21. August kommt die Komödie «Was ist Liebe wert – Materialists» mit Dakota Johnson, Pedro Pascal und Chris Evans in die Kinos. Im Mittelpunkt steht eine ehrgeizige Partnervermittlerin in New York, die plötzlich zwischen zwei Männern steht: einem scheinbar perfekten Traummann und ihrem alles andere als idealen Ex.

Bei der Blue Cinema Ladies Night kannst du den Film am 5. August vor allen anderen sehen. Beim exklusiven Kinoevent erwarten dich und deine Begleitung neben der Vorpremiere von «Was ist Liebe wert – Materialists» auch ein Welcome-Drink, ein kleines Popcorn und ein Give-away. Für die Vorstellung im Blue Cinema Corso in Zürich und Maxx in Winterthur verlosen wir je 5 x 2 Tickets. Geniesst mit etwas Glück einen unbeschwerten Abend im Kino in besonderer Atmosphäre.

Teilnahmeschluss ist am 27. Juli 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.