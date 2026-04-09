Nach fast 20 Jahren kehrt «Der Teufel trägt Prada» mit dem zweiten Teil zurück auf die Grossleinwand. Gewinne zwei Tickets für die blue Cinema Ladies Night am 29. April in Zürich oder Bern und schaue den Film vor allen anderen.

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Rund 20 Jahre nach dem ersten Teil kehrt die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Film-Phänomens mit Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci auf die Grossleinwand zurück. Ab dem 30. April 2026 ist «Der Teufel trägt Prada 2» offiziell in den Deutschschweizer Kinos zu sehen.

Bei der blue Cinema Ladies Night kannst du den Film über die Mode-Hotspots von New York vor dem Kinostart schauen. Wir verlosen je 5 x 2 Tickets für den exklusiven Kinoevent am 29. April im Corso Zürich (Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln) und im Cinedome Bern (deutsch), mit Welcome-Drink, kleinem Popcorn und einem Give-Away.

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Teilnahmeschluss ist der 15. April 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.