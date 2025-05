Schau dir die Realfilmversion von «How To Train Your Dragon» vor allen anderen an. Dank Blick kannst du bei der Premiere am 9. Juni dabei sein. Geniesse neben der Vorstellung auch einen Apéro vor dem Filmstart sowie ein Popcorn und ein Softgetränk zum Film.

Tickets für den Film «How To Train Your Dragon» zu gewinnen

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Seit Generationen leben Wikinger und Drachen auf der Insel Berk in erbitterter Feindschaft. Hiccup, der Sohn des Häuptling Stoick, ist im Wikingerdorf ein Aussenseiter und wird von vielen unterschätzt. Doch als der Vater verlangt, dass der Sohn einen Drachen töten soll, eine jahrhundertealte Tradition, widersetzt sich dieser und freundet sich mit dem gefürchteten Nachtschattendrachen Toothless an. Dabei merkt der Wikinger-Teenager, dass Drachen ganz anders sind, als man sich erzählt.

Die Realfilmversion von «How To Train Your Dragon» kommt am 12. Juni in die Kinos. Du und deine Begleitung können bei der Premiere von Blick den Fantasyfilm bereits vorher sehen. Wir verlosen 300 Tickets für die Vorstellung am 9. Juni im IMAX Saal im Pathé Spreitenbach. Geniesst dabei nicht nur ein Popcorn und ein Softgetränk, sondern auch einen Apéro vor dem Filmstart. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

