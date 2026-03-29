Der «King of Pop» bekommt endlich seinen eigenen Kinofilm. Gewinne bei uns Tickets für die exklusive Schweizer Premiere von Blick am 21. April und schaue das Biopic über Michael Jackson vor dem offiziellen Kinostart.

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Schon als kleiner Bub steht Michael Jackson als Leadsänger der Band «Jackson Five» im Rampenlicht. Angetrieben von seinem kreativen Ehrgeiz hat er in der Folge nur ein Ziel: Der grösste Entertainer der Welt zu werden.

Nach Freddie Mercury, Robbie Williams, Elvis Presley, Elton John, Bob Dylan und vielen weiteren Musiklegenden, bekommt nun auch Michael Jackson sein Biopic. In der Hauptrolle ist mit Jaafar Jackson sein Neffe zu sehen, Sohn von Jermaine Jackson. Der Film «Michael» kommt am 22. April auf die Grossleinwand.

Dank Blick kannst du den Film über den Aufstieg des «King of Pop» bei der Schweizer Premiere vor allen anderen sehen. Wir verlosen 110 x 2 Tickets für die exklusive Vorstellung von «Michael» am 21. April im IMAX-Saal vom blue Cinema Abaton in Zürich. Dabei kommen du und deine Begleitperson in den Genuss eines Apéros sowie je einem Softgetränk und Popcorn zur Vorstellung. Der Film wird auf Englisch mit deutschen und französischen Untertiteln gezeigt.

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Weiterverkauf von Gewinnspielpreisen Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden. Immer wieder landen unsere Gewinnspiel-Preise auf Ricardo & Co. Das ist inbesondere ärgerlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über die Tickets für das Konzert ihrer Lieblingsacts, Premieren von den neusten Filmen oder für das Spiel ihres Teams gefreut hätten. Wir machen alle nochmals darauf aufmerksam, dass dies gegen unsere geltenden Teilnahmebedingungen (die mit der Teilnahme akzeptiert werden) verstösst. Gemäss § 4 Abs. 14 ist der Verkauf von jeglichen bei Wettbewerben oder Verlosungen gewonnenen Preisen ausdrücklich verboten. Unsere Wettbewerbspreise sind persönlich, nicht übertragbar und nicht für den kommerziellen Weiterverkauf bestimmt. Bei Widerhandlung verlieren die Tickets ihre Gültigkeit und es kann kein Einlass an die Veranstaltung gewährt werden.

Teilnahmeschluss ist der 6. April 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.