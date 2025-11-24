Der Live-Action-Film «Mein Freund Barry» ist eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Mut und Überleben. Das atemberaubende Abenteuer kommt 2026 in die Kinos. Dank Blick kannst du den Film schon am 14. Dezember bei der Schweizer Premiere sehen.

Ende des 18. Jahrhunderts ziehen die beiden Waisen Georg und Alfons über den Grossen St. Bernhard Richtung Italien. Während der grosse Bruder weiterzieht, bleibt der kranke Georg bei den Mönchen im Hospiz in den eisigen Bergen zurück. Dort freundet er sich mit Resi, der Tochter des Hundeführers, an und päppelt heimlich den schwächlichen Bernhardiner-Welpen namens Barry auf. Doch Georg droht seinen geliebten Barry nach einem Verrat zu verlieren und erhält eine letzte Chance, um für seine Zukunft zu kämpfen.

Der atemberaubende Live-Action-Kinofilm mit dem treuherzigen Barry kommt Anfang 2026 in die Schweizer Kinos. Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt «Mein Freund Barry» eine bewegende Geschichte über eine einzigartige Freundschaft, Abenteuer und Mut.

Blick lädt schon am 14. Dezember zur Schweizer Premiere des epischen Familienabenteuers «Mein Freund Barry». Wir verlosen 45 x 4 Tickets für die Vorstellung im blue Cinema Abaton in Zürich. Dabei geniesst ihr vor dem Film einen feinen Zmorge und erhält für die Vorführung je ein Popcorn und ein Getränk.

