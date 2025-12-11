Jeder will einmal die Schwerkraft besiegen. Das Windwerk Winterthur macht diesen Traum zur Realität. Erlebe dieses Hochgefühl in der spektakulären Indoor-Skydiving-Anlage. Sichere dir die Chance auf einen Fluggutschein für zwei Personen.

Der Fluganzug, Helm, Brille und Gehörschutz liegen bereit – das Abenteuer kann beginnen! Das Windwerk Winterthur macht den freien Fall für alle möglich. Erlebe die volle Leistung des Windkanals, der bis zu 280 Kilometer pro Stunde erreicht. Diese extreme Geschwindigkeit versetzt dich in den Freifallmodus, wie beim echten Skydiving. Die riesige Flugkammer ist deine Arena für spektakuläre Manöver. Hier kannst du die Höhe variieren, Drehungen üben oder einfach stabil schweben. Ein ausgebildeter Instruktor leistet dir vor, während und nach dem Flug Hilfestellung, um die Sicherheit zu garantieren. Windwerk Winterthur bietet nicht nur für erfahrene Indoor-Skydiver etwas, sondern auch für Anfänger oder Kinder ab fünf Jahren.

Nach jeder Runde kannst du deinen Flug auf Bildschirmen analysieren und dich perfekt auf die nächste Runde vorbereiten. Zur Belohnung erhältst du dein persönliches Flugzertifikat, das deinen Mut und deine Abenteuerlust bescheinigt. Fotos und Videos deines Fluges kannst du sofort sichern, um diese einmaligen Erinnerungen für immer festzuhalten.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir verlosen 60 Gutscheine für je 8 Flüge im Windwerk Winterthur für zwei Personen. Vielleicht schwebst du schon bald schwerelos durch die Luft und geniesst das Gefühl des freien Falles.

Teilnahmeschluss ist am 17. Dezember 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.