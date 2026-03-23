Diese Woche hast du bei uns die Chance auf einen von drei Gutscheinen à je 200 Franken von Brack. Der Gutschein ist auf das gesamte Brack-Sortiment einlösbar.

Brauchst du einen neuen TV, ein neues Smartphone oder eine neue Sportuhr? Bei Brack findest du all das und noch viel mehr. Über 250'000 Artikel von mehr als 6000 Marken stehen im Onlineshop zur Auswahl. Bestellungen bis 20 Uhr werden am Folgetag geliefert.

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Gewinne einen Gutschein von Brack im Wert von 200 Franken. Finde im Onlineshop dein passendes Produkt und bezahle bequem mit dem Gutschein.

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Teilnahmeschluss ist der 29. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.