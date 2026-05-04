Pepe Lienhard feiert vom 27. Mai bis 7. Juni sein Bühnenjubiläum mit der «Celebration Tour» durch elf Schweizer Städte. Mit Musik aus über 60 Jahren sorgt er zusammen mit seiner Big Band für Party-Vibes. Wir verlosen Tickets für diese Tour.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Seit Jahrzehnten steht Pepe Lienhard mit seiner Big Band auf den Bühnen im In- und Ausland. 2026 führt ihn die «Celebration Tour» durch elf Städte in der Schweiz und verbindet sein Jubiläum mit Klassikern und neuen Momenten live auf der Bühne.

Pepe Lienhard stand mit Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Whitney Houston und Quincy Jones auf der Bühne und war über 37 Jahre lang musikalischer Leiter im Orchester von Udo Jürgens. Seine Big Band ist geprägt von Bläsern und Orchesterklang, ergänzt durch Streicherinnen und Streicher. Begleitend zur Tour erschien das «Celebration»-Doppelalbum mit Aufnahmen aus über sechs Jahrzehnten. Auch die neu interpretierte «Swiss Lady» im Big-Band-Sound ist Teil des Programms. Auf der «Celebration Tour» stehen Dorothea Lorene, Brigitte Wullimann, Kent Stetler, Axel Marena und Billy K. Todzo mit auf der Bühne.

Blick verlost je 3 x 2 Tickets für die Konzerte der «Celebration Tour» von Pepe Lienhard an elf Standorten in der Deutschschweiz zwischen dem 27. Mai und dem 7. Juni 2026. Erlebe eine der angesehensten Musiker der Schweiz live, und geniesse die Party-Vibes, die er zusammen mit seiner Big Band versprüht.

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Teilnahmeschluss ist am 10. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.