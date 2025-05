In Schaffhausen kommt es an der Emmi-Caffè-Latte-Beachtour zu erstklassigen Spielen im Sand.

Spannung, spektakuläre Ballwechsel und sportliche Höchstleistungen: Das bietet die Emmi-Caffè-Latte-Beachtour in diesem Jahr in verschiedenen Schweizer Städten. Die Turnierserie ist die höchste nationale Beachvolleyballtour in der Schweiz. Nun kommt sie am Wochenende vom 13. bis 15. Juni zum ersten Mal nach Schaffhausen und bringt das Beachfeeling auf den historischen Herrenacker.

Dort treten Schweizer und internationale Topteams gegeneinander an und kämpfen um den Turniersieg. Neben packenden Matches auf dem Center-Court wartet auch ein bunter Beach-Market auf die Fans, der sowohl grosse als auch kleine Besucher mit hervorragender Unterhaltung begeistert – inklusive Streetfood-Beach-Park, der kulinarische Leckerbissen aus aller Welt serviert.

Für die Emmi-Caffè-Latte-Beachtour vom 13. bis 15. Juni in Schaffhausen verlosen wir 15 x 2 VIP-Tickets. Sei live dabei, wenn sich die besten Spielerinnen und Spieler im Sand duellieren, und erlebe ein spannendes Turnier vor einzigartiger Kulisse in der Schaffhauser Altstadt.

Teilnahmeschluss ist der 1. Juni 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.