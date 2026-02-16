Vom 10. bis 15. März messen sich in der St. Jakobshalle Basel die weltbesten Badmintonspielerinnen und -spieler. Blick verlost Tagestickets und Dauerkarten für die Yonex Swiss Open. Erlebe packende Duelle der Top-Athletinnen und -Athleten live auf dem Center Court.

Die 36. Yonex Swiss Open 2026 machen die St. Jakobshalle Basel zur Bühne internationaler Badminton-Action. Rund 300 Athletinnen und Athleten aus über 40 Nationen treten im Einzel, Doppel und Mixed gegeneinander an – darunter zahlreiche aus den Top 10 und Top 20 der Weltrangliste. Auf dem Center Court erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer schnelle Ballwechsel, spektakuläre Smashs und dramatische Duelle, die jedes Match zu einem echten Highlight machen.

Zwischen den Spielen bietet das Foyer der St. Jakobshalle ein abwechslungsreiches Erlebnis. Neben einem asiatischen Restaurant laden Verkaufs- und Informationsstände sowie kleine Wettbewerbe zum Entdecken und Verweilen ein. Kulinarische Köstlichkeiten und abwechslungsreiche Snacks sorgen dafür, dass auch neben dem Center Court für genussvolle Pausen gesorgt ist.

Dank Blick kannst du bei den Yonex Swiss Open 2026 dabei sein. Wir verlosen 10 x 2 Dauerkarten für den Besuch des Turniers zwischen dem 10. und 15. März sowie je 1 x 2 Businessplätze pro Turniertag. Geniesse in Basel Badminton der Extraklasse und staune über die intensiven Duelle.

Teilnahmeschluss ist am 22. Februar 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.