Erhalte dank Blick die einmalige Gelegenheit, das Bergrennen in Arosa vom 4. bis 7. September live mitzuerleben. Die Arosa ClassicCar beeindruckt durch eine einzigartige Kombination aus Motorsport, Nervenkitzel und der atemberaubenden Naturkulisse.

Wir schicken dich als VIP an die Arosa ClassicCar

1/4 Die Arosa ClassicCar findet am Wochenende vom 4. bis 7. September statt. Foto: Arosa Tourismus / Keno Zache

Die Arosa ClassicCar ist international bekannt als renommiertes Bergrennen für historische Sport- und Rennwagen. Auf der 7,3 Kilometer langen Strecke fahren die Oldtimer 76 anspruchsvolle Kurven. Viele der teilnehmenden Fahrzeuge erzählen ihre eigene Geschichte und stammen aus einer anderen Zeit, weshalb die Veranstaltung auch als «fahrendes Museum» bezeichnet wird. Zusätzlich zum Rennen sorgt das Rahmenprogramm mit Festwirtschaften und Live-Musik für ein stimmungsvolles Ambiente.

Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das historische Rennen in Arosa vom 4. bis 7. September. Im VIP-Ticket inbegriffen sind der Zutritt zur VIP-Plattform und zur VIP-Tribüne an allen Tagen, die Konsumation auf der VIP-Plattform sowie der Eintritt zum exklusiven Race-Dinner am Samstagabend. Die Übernachtung im Hotel ist nicht im Gewinn inkludiert. Mit etwas Glück erlebst du zusammen mit deiner Begleitperson die einzigartige Atmosphäre bei einem der schönsten Bergrennen der Schweiz hautnah.

Teilnahmeschluss ist am 24. August 2025. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.